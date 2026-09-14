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Suudi Arabistan’da alarm: 4 kent için uyarı

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#Suudi Arabistan#Alarm#Uyarı
Suudi Arabistan’da alarm: 4 kent için uyarı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 07:48

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerindeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildiğini duyurdu.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

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#Suudi Arabistan#Alarm#Uyarı

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