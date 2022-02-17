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Suudi Arabistan'da 30 kadın makinistin işe alınacağı ilana 28 binden fazla başvuru yapıldı

#Suudi Arabistan#Kadın Makinist#Başvuru
Suudi Arabistanda 30 kadın makinistin işe alınacağı ilana 28 binden fazla başvuru yapıldı

Suudi Arabistan'ın kadın hakları ve kadınların sosyal yaşama katılmasıyla ilgili atılımları devam ediyor. Ülkede 30 kadın makinist için açılan ilana 28 binden fazla kadın başvuru yaptı.

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Dört yıl öncesine kadar kadınların araba kullanmasına izin verilmediği Suudi Arabistan'da İspanyol devlet demiryolu şirketi Renfe'nin açtığı kadın makinist ilanına rekor sayıda başvuru geldi.

Renfe tarafından yapılan açıklamada, 28 binden fazla Suudi kadının Mekke ve Medine arasında hızlı tren kullanmak için başvuruda bulunduğu duyuruldu.

Akademik geçmişin ve İngilizce dil becerilerinin değerlendirilmesinin ardından yaklaşık 14 bin kişinin işe alım sürecinin ilk aşamasını geçtiği aktarıldı.

Tüm süreci tamamlayan adayların 15 Mart civarında başlaması planlanan 1 yıllık ücretli eğitimin ardından işe alınacağı kaydedildi.

Suudi Arabistanda 30 kadın makinistin işe alınacağı ilana 28 binden fazla başvuru yapıldı

MEKKE-MEDİNE ARASINDA HIZLI TREN KULLANACAKLAR

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Eğitimin ardından işe alınacak 30 kadın, Mekke ve Medine şehirleri arasında hızlı tren kullanacak.

Yerel işlerde kadınlara fırsat vermek isteyen İspanyol şirket şu anda Suudi Arabistan'da 80 erkek makinist istihdam ederken, 50'si de henüz eğitim görüyor.

 

 

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