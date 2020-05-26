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İHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Suudi Arabistan’da 21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kaldırılacak

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Suudi Arabistan’da 21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı kaldırılacak
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Suudi Arabistan’da korona virüse yönelik kısıtlamalar 31 Mayıs'tan itibaren hafifletmeye başlayacak. Kısıtlamalar kapsamında sokağa çıkma yasağı Mekke hariç ülke genelinde 21 Haziran’da tamamen kalındırılacak.

Suudi Arabistan’da korona virüsü kapsamında alınan tedbirler hafifletmeye 31 Mayıs itibariyle başlayacak.

Ülkede kısıtlamaların kaldırılmasının ilk aşaması kapsamında 24 uygulanan sokağa çıkma yasağı 15:00- 06 00 saatleri uygulanacak. Ülkede 31 Mayıs'tan itibaren yurt içi seyahate izin verilecek ve camilerde namaz kılınabilecek. Ayrıca çalışanlar da iş başı yapacak. Ülkede sokağa çıkma yasağı ise 21 Haziran’da son bulacak. Ancak Mekke’de 24 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. Hac ve Umre ziyaretleri ise bir süre gerçekleştirilemeyecek. Alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanacak ve 50 kişiden fazla kişinin bir araya gelme yasağı da devam edecek.

Kafeler, alış veriş merkezleri ve toptancılar da hizmet vermeye başlayacak. Ancak, güzellik salonları, berberler, spor salonları, sinemalarda sosyal mesafe kuralı uygulanmasının zor olması nedeniyle kapalı kalmaya devam edecek.

Suudi Arabistan’da salgın kapsamında Mart ayının başında geçişi karantina ilan edilmişti. Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi’de namaz kılınmaması kararını ise Nisan ayında alan Suudi Arabistan’da bugüne kadar yaklaşık 75 bin korona virüs vakası tespit edilirken, 399 kişi de hayatını kaybetmişti.

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