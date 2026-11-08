Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

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Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından başkent Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Riyad yönüne 2 balistik füze fırlattığını söyledi.

Maliki, söz konusu füzelerin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'da gece saatlerinde başkent Riyad, Necran bölgesi ile Doğu Bölgesi'ndeki Dammam, Ahsa ve Bukayk kentlerinde erken uyarı sistemleri devreye alınmış, daha sonra söz konusu bölgelerde tehlikenin geçtiği bildirilmişti.

SANA'DA ÖLÜ SAYISI 33'E YÜKSELDİ

Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Sana'ya bağlı el-Şariye köyünü hedef alan hava saldırılarındaki can kaybının 33'e, yaralı sayısının ise 39'a yükseldiği belirtildi.

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Hayatını kaybedenlerden 13'ünün çocuk, 8'inin kadın olduğu ifade edildi.

YEMEN İÇ SAVAŞI

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine yardım ediyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.