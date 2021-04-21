Suudi Arabistan ve Yunanistan'dan iş birliği görüşmesi!

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, dün Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhain ile Riyad'da görüştü. Anlaşmaya ilişkin olarak Suudi medyasına konuşan Dendias, "Bir Patriot bataryasını buraya, Suudi Arabistan'a taşımak için anlaşma imzaladık.Bu anlaşma, Körfez ülkeleriyle iş birliği açısından ülkemiz için büyük bir adım ve aynı zamanda Batı'nın enerji kaynaklarının güvenliği için bir katkıdır" dedi.

YUNANİSTAN’DAN ‘INIOHOS 21’ TATBİKATI

Yunanistan’da, ABD, Fransa, BAE, İspanya, Kanada, İsrail ve Kıbrıs Rum kesiminin katılımıyla ortak tatbikat düzenleniyor. ‘Iniohos 21’ adı verilen tatbikat, Korfu Adası, Meis Adası ve Atina FIR hattı içinde icra ediliyor. Tatbikatın yarın sona ermesi planlanıyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman ile Dendias Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve farklı alanlarda ortak iş birliğinin yönleri ve bu iş birliklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesinin yollarının yanı sıra bölgesel meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Riyad Büyükelçisi Alexis Konstantopoulos görüşmede hazır bulundu.

Yunanistan'ın ABD'den satın aldığı Patriot hava savunma bataryalarından birinin Suudi Arabistan'a verilmesi konusunda Yunan ve Suudi Dışişleri Bakanları arasında anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

Anlaşma gereğince, Yunan Silahlı Kuvvetleri’ndeki 6 adet hava savunma füzesi Patriot bataryasından 1’i Suudi Arabistan’a gönderilecek.

Öte yandan Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RSAF) ait savaş uçakları, Yunanistan’ın Girit Adası’nda bulunan Souda Askeri Üssü’nde konuşlanmış, Yunan yerel medyası, Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere Suudi Arabistan’a ait 6 F-15C tipi savaş uçağının geldiğini duyurmuştu.

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