Suudi Arabistan veliaht prensi Davos'a çölden katıldı!

Bu yılki Dünya Ekonomik Forumu koronavirüs engeline takıldı. İsviçre’nin Davos kentine giden dünya liderleri ve milyarderlerin kaldığı otel, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Liderler online bağlantı üzerinden toplantıya katılırken, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman bir ilke imza attı.



ÇÖL OFİSİNDEN DAVOS’A BAĞLANDI



Suudi Arabistan'ın 35 yaşındaki Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Al Ula bölgesindeki çöle ofis kurdurdu. Dünya liderlerinin katıldığı zirveye çölden çevrimiçi olarak katılan Veliaht prens Selman’ın çöldeki çalışma ofisi zirveye damga vurdu. Selman’ın çöl ofisinde masa, bilgisayar ve yiyecek yer aldı.



AMAÇ AL ULA BÖLGESİNİ TANITMAK



Prensin zirveye çölden katılmasının ardında yatan nedenin ise, krallığın petrole olan bağımlılığını sona erdirmek ve ’Vizyon 2030’ programı doğrultusunda bir turizm merkezi inşa etmeyi planladıkları Al Ula bölgesini tanıtmak olduğu öğrenildi.



DAVOS’TAKİ OTEL HİZMET DIŞI



Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a giden dünya liderleri ve milyarderlerin kaldığı otel, salgın nedeniyle kapandı. Ocak ve Şubat için ayrılan rezervasyonlar da iptal edildi.



Artan vakalar nedeniyle otele çevrimiçi ya da başka şekilde rezervasyon yapılamıyor. Öte yandan, otelin, Şubat ayında kısa bir süreliğine açılması planlanırken, işletmenin önümüzdeki yılın kış aylarına kadar kapalı kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.