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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 19:30,Son Güncelleme:/

Suudi Arabistan ve Lübnan'da Kovid-19 vakaları arttı

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Suudi Arabistan ve Lübnan'da Kovid-19 vakaları arttı
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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1299'a çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'da ise vaka sayısı 438'e, ölü sayısı 10'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 8 olduğu ifade edildi.

Vaka sayısının ise 1299'a yükseldiği aktarılan açıklamada, 12 kişinin yoğun bakımda olduğu, 66 kişinin ise hastalığı yendiği bilgisi paylaşıldı.

LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise kronik rahatsızlığı olan hastalardan ikisinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 10'a çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte ülkede 26 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 438'e yükseldiği bildirilen açıklamada, bugüne kadar 23 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

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