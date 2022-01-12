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Suudi Arabistan tarihinde bir ilk

#Suudi Arabistan#Taciz#MAHKEME
Suudi Arabistan tarihinde bir ilk

Suudi Arabistan’da mahkeme, 2018 yılında düzenlenen bir yasa kapsamında ilk kez bir kadına cinsel tacizde bulunan kişinin adını açıkladı.

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Suudi Arabistan’ın Medine kentinde yaşayan bir şahıs, müstehcen sözler söyleyerek taciz ettiği kadının şikayetçi olmasının ardından tutuklandı.

Medine mahkemesi, cinsel tacizde bulunan adamın isminin ve cezasının açıklanmasına karar verdi. Mahkeme tarafından 8 ay hapis ve bin 330 dolar para cezası verilen kişinin adının ise Yaser el Arawi olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan’da geçtiğimiz yıl alınan yasa ile tacizcilerin isimleri ile aldıkları cezaların açıklanması kararlaştırıldı. Yapılan değişiklik Körfez Krallığı’nda pek çok kişi tarafından da memnuniyetle karşılanarak alınan yeni kararın gecikmiş bir adım olduğu belirtildi.

2018 yılında yürürlüğe giren bir başka yasayla birlikte ülkede, cinsel tacizden yargılanarak suçlu bulunanlara 2 yıl hapis ve 27 bin dolar para cezası veriliyor.

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İşlenen suçun tekrarlanması üzerine ise suçlular 5 yıl hapis ve 80 bin Dolar para cezası alıyor.

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#Suudi Arabistan#Taciz#MAHKEME

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