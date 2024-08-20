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Suudi Arabistan sahte imza ile Yemen’e girdi iddiası

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#Suudi Arabistan#Yemen#Sahte İmza
Suudi Arabistan sahte imza ile Yemen’e girdi iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

Suudi Arabistan’ın eski istihbarat şefi Saad el Cebri, BBC’nin “Krallık: Dünyanın En Güçlü Prensi” isimli belgeselinde o dönem savunma bakanı olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

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2017’den bu yana Kanada’da sürgünde yaşayan muhalif Suudi yetkili, Prens’in 2015 yılında, Yemen iç savaşının başlangıç aşamalarında Suudi kara birliklerini görevlendiren bir kraliyet kararnamesinde babası Kral Selman bin Abdülaziz’in imzasını taklit ettiğini öne sürdü.

‘KRAL KÖTÜ DURUMDAYDI’

Cebri, Eylül 2014’te başlayan savaşla ilgili dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın danışmanı Susan Rice’ın Washington’un sadece hava harekâtını destekleyeceğini söylemesine rağmen kara müdahalelerine izin veren bir kraliyet kararname çıkmasına şaşırdıklarını ifade ederken, söz konusu iddia için “inanılır, güvenilir” bir kaynağa sahip olduğunu vurguladı. Cebri, söz konusu dönemde Kral Abdülaziz’in “mental sağlık durumunun kötü olduğunu” iddia etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Sana’nın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Mart 2015’te Yemen hükümeti adına müdahalede bulunmuş, BM raporlarına  göre, koalisyonun hava saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybetmişti.

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#Suudi Arabistan#Yemen#Sahte İmza

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