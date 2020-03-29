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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 00:42,Son Güncelleme:/

Suudi Arabistan Riyad semalarında balistik füze düşürdü

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Suudi Arabistan Riyad semalarında balistik füze düşürdü
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Suudi Arabistan hava savunma sisteminin, başkent Riyad üzerinde bir balistik füzeyi düşürdüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi televizyonu, başkent Riyad semalarında bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan, yarı resmi al-Arabia televizyonu ise adını belirtmediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Riyad üzerinde 2 füzenin düşürüldüğünü aktardı.

Düşürüldüğü belirtilen füzelerin nereden fırlatıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, füzelerin ateşlenmesine ilişkin sorumluluğu üstlenen de olmadı.

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