Suudi Arabistan, Molla Ömer haberini yalanladı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Suudi Arabistan'ın Taliban liderine siyasi sığınma önerdiğini tamamen yalanlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Almanya'da yayınlanan haftalık Der Spiegel dergisinin 24 kasımda çıkacak sayısında yer alan haberde, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın, Taliban lideri Molla Ömer'e siyasi sığınma hakkı önerdiği iddia edilmiş, haberde teklifin ABD Başkanı George W. Bush ile Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin desteğiyle yapıldığı öne sürülmüştü.

Kabil'deki hükümet kaynaklarına dayandırılan haberde ayrıntı verilmemişti.

Suudi Arabistan, ülkede artan şiddetin nasıl önlenebileceği konusunda, hükümet yanlısı Afganlar ve eski Taliban yetkilileri arasında eylül ayında yapılan bir görüşmeye ev sahipliği yapmış, Karzai de Taliban'ın isyanını sona erdirmek için barış görüşmesi yapmayı kabul ederse, Ömer'in güvenliğini garanti edeceğini söylemişti.