Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Suudi Arabistan medyasına göre, Kral Selman bin Abdulaziz başkent Riyad'daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kral Selman safra kesesi iltihabı nedeniyle tıbbi muayenelerden geçtikten sonra gerekli tedavi alacak.
84 yaşındaki kral Selman olan Suudi Arabistan Kralı, Haziran 2012- 2015 arası veliaht prens, 2015'te ise Kral Abdullah'ın ölümünden sonra tahta geçti.
IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ'NİN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ ERTELENDİ
Öte yandan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin bugün Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin, Kral Selman Bin Abdulaziz’nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
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