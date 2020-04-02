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Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Suudi Arabistan: Hac vazifesi için acele etmeyin

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Suudi Arabistan: Hac vazifesi için acele etmeyin
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Suudi Arabistan, koronavirüs salgınıyla ilgili durum netleşene kadar Müslümanlardan hac planı yapmamalarını istedi.

Hac ve Umre Bakanı Dr. Muhammad Benten önceki gün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Krallık her durumda hacılara hizmet etmeye hazır, ancak önceliğimiz onları güvende tutmak” dedi. Bakan Benten, Müslümanların plan yapmadan önce salgınla ilgili durumun netleşmesini beklemeleri gerektiğini söyledi. Kurban Bayramı dönemindeki hac sezonunda her yıl yaklaşık 2.5 milyon kişi Suudi Arabistan’daki kutsal mekanları ziyarete gidip ibadetini yerine getiriyor. 10 ölüm ve 1563 vaka bildirilen Suudi Arabistan, mevcut durumda umre ziyaretlerini askıya almış, tüm uluslararası uçuşları durdurmuştu.

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