Suudi Arabistan Arafat’a hazır

Fatma AKSU / MEKKE Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Bu yıl üç milyondan fazla hacı adayının geldiği Suudi Arabistan’da, farklı bakanlıklar ve devlet kurumları hac için tüm hazırlıklarını tamamladı. Hükümet, hacıların ibadetlerini sağlıklı şekilde yapabilmeleri için yerli ve yabancı hac organizatörlerini son kez uyararak, Arafat’a çıkışta hac vizesi olmayanlara izin verilmeyeceğini söyledi.

Mekke Prensi Halid Al Faysal, hac kurallarına uymayan hacıların davranışlarının bütün sistemi bozup diğer hacılara sorun yaşattığını ve hükümetin bu olumsuzluğa izin vermeyeceğini ilan etti. Faysal, "Hac kurallarına uymayanlar ya da gereğinden fazla kalanlar anında yakalanıp sınır dışı edilecek" dedi.



Öte yandan, Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Cidde yakınlarında, yerleşimin olmadığı bir bölgede "Krallık Şehri" kuruyor. Yeni şehire, 1000 metre yüksekliğinde dünyanın en uzun kulesi inşa edilecek. 1001 metre uzunlukta tasarlanan Kuveyt’teki Burj Mübarek Al-Kabir ile Krallık Kulesi’nden hangisi önce biterse bir süreliğine dünyanın en uzun binası olacak. Şu anda dünyanın en yüksek binası Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrindeki 818 metre yüksekliğindeki Burj Dubai.



