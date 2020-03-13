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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 00:43,Son Güncelleme:/

Suudi Arabistan-Afrika ve Arap-Afrika zirveleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi

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Suudi Arabistan-Afrika ve Arap-Afrika zirveleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde bu yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanan Suudi Arabistan-Afrika ve Arap-Afrika zirveleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ertelendi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ertelenen her iki zirvenin yapılacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın Afrika ve Arap Birliği ile istişarelerin ardından alındığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısını 45 olarak açıklamıştı.

Virüsle mücadele kapsamında, Suudi Arabistanlılar ile ülkede ikamet edenlerin AB üyesi ülkeler, İsviçre, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler, Sudan, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Kenya, Cibuti ve Somali'ye yapacağı seyahatleri askıya alınmıştı.

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