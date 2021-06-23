Suu Çii'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı

Dün başkent Nepido'daki askeri mahkemede hakim karşısına çıkan Suu Çii'nin duruşmada, hakkındaki "halkı kışkırtma" ve "ulusal afet yasalarını ihlal" suçlamaları karşısında savunma yaptığı açıklandı.

Duruşmanın ardından basına açıklama yapan avukatı Maung Maung, hakim karşısına çıkmadan önce Suu Çii ile görüşebildiğini ve müvekkilinin sağlığının yerinde olduğunu kaydetti.

Suu Çii hakkındaki suçlamaların yargılaması 14 Haziran'da başlamıştı.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Aung San Suu Çii, yargılandığı Nepido ve Yangon mahkemelerinde zimmete para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulunmak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve ihracat yasalarını aykırı hareket etmek, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor.

Nepido askeri mahkemesi, Suu Çii'nin yargılamasını ağustosa kadar sonlandırmayı planlıyor.

Hakkındaki bütün suçlamaların onaylanması durumunda Suu Çii, 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yaşanması ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 875 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.

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