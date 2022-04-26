Sütün içine bomba yerleştirmişler! Yaşlı kadın ölmekten son anda kurtuldu

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası beklediği başarıyı yakalayamayan Rusya geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kiev'in kuzeyindeki güçlerini çekerek Ukrayna'nın doğusunda, Donetsk ve Luhansk'tan oluşan Donbas bölgesine odaklanacağını açıkladı.

ÇAMAŞIR MAKİNELERİNE KADAR TUZAK KURMUŞLAR

Başkenti işgal etmek için bölgede bulunan Rus askerleri Kiev çevresinden çekilirken bölgedeki ağaçlara, araçlara, evlere hatta evlerin içindeki çamaşır makinelerine kadar tuzaklar kurup ayrıldı.

Rus askerlerinin kurduğu tuzaklar günlerce konuşulurken bugün bölgeden kan donduran bir haber daha geldi.



Rus askerlerinin kurduğu tuzaklar böyle görüntülendi

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ÖLMEKTEN KIL PAYI KURTULDU

Dailymail Gazetesi'nde yer alan habere göre kuşatma altındaki Herson'da taktik değiştiren Rus birlikleri 'insani yardım' dağıtıyormuş gibi yapmaya başladı.

Dağıtılan yardımlardan alan Ukraynalı yaşlı bir kadın sütün içine kurulan tuzak ile ölmekten son anda kurtuldu.



Rus askerlerinden aldığı sütü içmeye çalışan kadın kapağının tam olarak kapalı olmadığını fark etti.



Sütün daha önce başkası tarafından açılmış olabileceğini düşünen kadın kutuyu incelerken kapağa bağlı misinayı fark etti.

Şüphelenen kadın, kutuyu dikkatli bir şekilde açtı ve kapağa misinayla bağlı küçük bir bomba düzeneği gördü.



Yaşlı kadının oğlu yerel medyaya yaptığı açıklamada "Emekli annem yardım çantası almasını istememe rağmen almış. Kutuda bir gariplik olduğunu fark edip sütün bozuk olduğunu düşünürken içindeki düzeneği görmüş. Gelip bana gösterdi dikkati sayesinde ölmekten son anda kurtulmuş " ifadelerini kullandı.

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Ukraynalı yetkililer Rus askerlerinin insanları kandırmak için yerli ürünler kullandığını belirterek 'dikkatli olunması' yönünde uyarıda bulundu.

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, diğer bölgeler için de uyarıda bulunarak Rus güçlerinin arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını belirtti. Yetkililer patlayıcı uzmanı ve kurtarma ekiplerinin izin vermediği ev, iş yeri ve bölgelere girilmemesi gerektiği belirtti.



HERSON'DA REFERANDUM HAZIRLIKLARI



Öte yandan Rusya'nın Kırım'da olduğu gibi Herson'da da sözde referandum düzenlemeyi planladığı düşünülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski halka kimlik bilgilerini vermemeleri konusunda uyarıda bulunurken yerel kaynaklar Rusya'nın oy pusulalarını bile hazırladığını iddia ediyor.



Rusya 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da da benzer bir referandum yapmış ve halkın ezici çoğunluğu Rusya federasyonuna katılmak için oy kullanmıştı. Rusya'nın bölgeyi ele geçirmesinden sonra yapılan bu oylama, Ukrayna hükümeti ve Batı tarafından yasadışı olarak kınanmıştı.