Susuzluk stres yapıyor

İngiltere’de Liverpool John Moores Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, yeterince su içmeyen bireylerin stresli anlarda kortizol (stres hormonu) seviyelerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırma kapsamında, 32 gönüllü katılımcı iki gruba ayrıldı. Bir grubun günlük su tüketimi 1.5 litreyle sınırlandırılırken, diğer grup önerilen miktarda su tüketti. Katılımcılar daha sonra, sahte bir kamera ve önceden tanımadıkları kişiler eşliğinde yapılan 10 dakikalık iş görüşmesi simülasyonu ve ardından hızlı bir zihinsel teste tabi tutuldu.

SU İÇMEYENLERDE KORTİZOL TEPKİSİ GÜÇLÜ ÇIKTI

Test öncesi ve sonrası katılımcılardan alınan tükürük örnekleri, su tüketimi düşük olanlarda kortizol seviyesinin belirgin biçimde yükseldiğini gösterdi. Üniversitenin Spor ve Egzersiz Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Neil Walsh, “Her iki grup da benzer düzeyde endişe yaşadı. Kalp atışı, terleme gibi fizyolojik tepkiler arasında fark yoktu. Ama yeterince su içmeyenlerde kortizol tepkisi çok daha güçlüydü” değerlendirmesinde bulundu. Uzun vadede yüksek kortizol seviyeleri; kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon ve hatta depresyon gibi birçok sağlık sorununa davetiye çıkartabiliyor.