Susuzluğa uzay çözümü

Haberin Devamı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) Rus kozmonotlarla birlikte çalışan NASA astronotları, ülkelerinin Ukrayna krizinde karşı karşıya gelmesini değerlendirdi. Uzaydaki işbirliğinin boyutunu özetlemek isteyen astronotlar, su ihtiyaçlarını karşılamak için birbirlerinin idrarını geri dönüştürmek zorunda kaldıklarını anlattı ve “Kozmonotların idrarını bizim tarafta içilecek daha fazla su elde etmek için geri dönüştürüyoruz” dediler.

2014’teki Kırım krizinde de istasyonda olan astronotlar Steve Swanson ve Rick Mastracchio, Amerikan CNN’e verdikleri röportajda, istasyonda işlerin normal şekilde devam ettiğini, mürettebat arasındaki bağlılık ve güvenin siyasi gerilimleri engellediğini söyledi. Uzaydaki işbirliğinin boyutunu özetlemek için ilginç bir örneğe başvuran Swanson ve Mastracchio, su ihtiyaçlarını karşılamak için birbirlerinin idrarını geri dönüştürmek zorunda kaldıklarını anlattı.