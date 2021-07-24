Survivor Jeff: ABD’nin büyükelçi adayı ıssız ada meraklısı

ABD’nin Demokrat Başkanı Joe Biden tarafından Ankara Büyükelçisi olarak aday gösterilen, Mormon tarikatı üyesi olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Cumhuriyetçi Jeff Flake “survivor” (zorlukların üstesinde gelip hayatta kalma) tutkunu çıktı. Toplam dört kez ıssız ada macerası yaşayan Flake, gençliğinde erkek izcilerin alabileceği en yüksek rütbe olan “Kartal İzci” rütbesine erişemediğini, ada seyahatlerine bunun “kefaretini” ödemek için gittiğini söylüyor. Çocukluğunda denizcilik ve hayatta kalma üzerine kitaplar okuduğunu, oradaki hikâyelerden etkilendiğini anlatan ABD’nin müstakbel Türkiye büyükelçisi Jeff Flake, Marshall Adaları’ndaki 4 farklı destinasyonda bu maceraya girişmiş.

ÇOCUKLARINI DA GÖTÜRDÜ

Flake, ilk kez 2009’da Jabonwod Adası’nda tek başına 7 gün geçirdi. Hindistan cevizi ve yengeç yiyerek hayatta kaldığını söyleyen Flake o dönem, yardım olmadan ıssız adada hayatta kalıp kalmayacağını görebilmek için bu seyahate çıktığını belirtmişti.

2013’te bu sefer yanına oğulları Tanner ve Dallin’i de alarak 4 günlüğüne Kwajalein Adası’nda kalan Flake, başkentteki işlerini takip edebilmek için öncekinden farklı olarak yanına bir de uydu telefonu almıştı. Flake, bu seyahatine ilişkin detayları Amerikan Washington Post gazetesi ile paylaştı ve o dönem genişçe bir röportaj olarak gazetenin pazar sayısında yer aldı. Gazeteye göre adada yaşanan en ilginç şey, üçlünün yengeç avlamak için kullandıklara kafese bir köpekbalığının saldırmasıydı.



RAKİBİYLE BELGESELDE

2014’te ise “Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin bir arada çalışabileceğini kanıtlamak için” Demokrat Senatör Martin Heinrich ile Eru Adası’nın yolunu tuttu. Altı günlük bu seferki seyahatleri Discovery Channel televizyonu tarafından kayda alındı ve “Rival Survival” (Rakip Hayatta Kalma) adıyla bir bölümlük belgesel olarak yayımlandı.

Maceraperest senatör son seyahatine ise koronavirüs salgınından kısa süre önce, 2019’un ikinci yarısında çıktı. Utah merkezli bulut teknolojileri şirketi Podium’un CEO’su ve 5 başka yöneticisi de Flake’e Ebeye Adası’nda eşlik etti. Şirket burada iklim değişikliğinin etkilerine dair farkındalık çalışmaları yürüttü.



Jeff Flake (solda) Cumhuriyetçi Parti’den senatör olduğu dönemde, rakip Demokrat Parti’den Senatör Martin Heinrich ile ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi vermiş, bu da belgesel olarak yayınlanmıştı.



ISSIZ ADA MACERASI YAŞAMAK İSTERSENİZ

PEKİ tıpkı Jeff Flake gibi ıssız bir adada “survivor” deneyimi yaşamak isterseniz hangi bilgi ve yeteneklere sahip olmalısınız? Benzer bir maceranın şartlarını araştırdık.

PAKETLER 10 GÜNLÜK

İngiltere merkezli “Desert Island Survival” ıssız ada deneyimi sunan az sayıdaki şirketten biri. Şirket, 10 kişinin katıldığı 10 günlük macera turları düzenliyor. Sürenin ilk ve son günü otelde, kalan 8’i adada geçiyor. İlk 5 gün ateş yakma, tuzak kurma, avcılık, barınak inşası, özgüven ve yetenek geliştirme gibi eğitimlere ayrılıyor. Konuklar adada olsalar da böceklerden korunaklı bir alanda, rahat yataklarda uyuyorlar, yiyecek ve içecekleri temin ediliyor. 5 günün ardından ise gerçek hayatta kalma deneyimi başlıyor. Yalnızca yeter miktarda su, bir bıçak ve temel balıkçılık ekipmanları verilen grup öğrendikleri sınanmak üzere adada bırakılıyor. Üçüncü günün sonunda ise ufukta, soğuk içecekler ve yiyeceklerle dolu halde beliren hız tekneleri adaya yanaşıyor ve konukları son günlerini geçirecekleri 5 yıldızlı otellere taşıyor.

HİÇ TÜRK GİTMEMİŞ

Hürriyet’e konuşan şirketin kurucusu Tom Williams, programların kişiselleştirilebildiğini belirterek, “Kuveyt’ten bir grup yarışma programı Survivor gibi bir deneyim istedi. Oyunlar hazırladık ve birbirleriyle yarıştılar” dedi. Şu ana kadar Türkiye’den hiç başvuru almadıklarını belirten Williams, “Adada Türklere ihtiyacımız var, gelin” ifadelerini kullandı.

ÜCRETLER NE KADAR

En yakın tarihli olarak 1750 sterlin (20.600 TL) karşılığında 2022’nin 12-22 Ocak tarihlerinde Panama’ya gitmek mümkün.

Filipinleri tercih ederseniz 1900 sterline (22.900 TL) en erken 17 Mart 2022’de ada maceranıza başlayabilirsiniz.

Okyanusya ülkesi Tonga’da bir adayı tercih ederseniz ise hem ödeyeceğiz tutar artıyor hem bekleme süreniz uzuyor: İlk müsait tur 2275 sterlin (26.800 TL) karşılığında 25 Temmuz 2023’te.

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