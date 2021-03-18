Survivor gibi deney: 40 gün boyunca yerin altında yaşayacaklar!

2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs yüzünden hepimiz eski sosyal hayatımızı özler hale geldik.

Ancak Fransa'dan gelen bir haber tabiri caizse beterin beteri vardır dedirtecek cinsten.

Fransa'da bir grup gönüllü ilginç bir deney kapsamında mağaraya kapandı. Yaşları 27-50 arasında olan 15 kişi tam 40 gün boyunca burada yaşayacak.

AKILLI TELEFON DA YASAK

Fransa’nın Ariege bölgesindeki yerin 45 metre altında bulunan mağarada yaşayacak olan ekip bu süre boyunca gün ışığı, akıllı telefon ve zamanı gösteren herhangi bir cihaza sahip olmayacak.

Farklı meslek ve yaştaki 15 kişi mağaraya görmeden önce birbirlerini tanımıyordu. Ekip, ‘Deep Time’ (Derin Zaman) isimli bu proje kapsamında tanıştı.

Deneyin amacı ise uzay seyahatler veya başka bir gezegende yaşam için gerekli verileri toplamak.

Başka bir deyişle ekip sosyal izolasyonun sınırlarını zorlayarak insanoğlunun bu gibi durumlara yaşamasının mümkün olup olmadığının belirlenmesini sağlayacak.

Yemek ve suya erişebilen ekip mağarada kaldıkları süre boyunca egzersiz ekipmanlarından da faydalanabilecek.

30 KİŞİ TARAFINDAN İZLENECEKLER

Gönüllülerin psikolojik ve duygusal değişimlerinin mercek altına alındığı deney kapsamında 30 kişilik bir ekip mağaraya kapananları izleyecek.

30 kişilik bilim ekibi gönüllülere takılı olan sensörler ile onların durumunu anı anına takip edecek.

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