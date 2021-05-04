Sürü bağışıklığı sağlamak zor mu
Amerikalı araştırma şirketi Gallup, yetişkinlerin aşıya bakışına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Geçen yıl 117 ülkede 300 binden fazla yetişkinle yapılan araştırmanın sonucuna göre, katılımcıların yüzde 29’u kendilerine ücretsiz olarak teklif edilse bile COVID-19 aşısı olmak istemiyor.
Yüzde 3’ü ise kararsız olduklarını ifade ediyor. Bu durum, dünyadaki her 10 yetişkinden 3’ünün aşı olmayı reddettiğini gösteriyor ve 1.3 milyar kişiye karşılık geliyor. Uzmanlar sürü bağışıklığı oluşması için toplam nüfusun yüzde 70 ila 85’inin aşılanması gerektiğini söylerken, aşı olmak istemeyenler sürü bağışıklığına karşı büyük bir tehdit ve tehlike oluşturuyor.
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