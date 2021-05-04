Sürü bağışıklığı sağlamak zor mu

Yüzde 3’ü ise kararsız olduklarını ifade ediyor. Bu durum, dünyadaki her 10 yetişkinden 3’ünün aşı olmayı reddettiğini gösteriyor ve 1.3 milyar kişiye karşılık geliyor. Uzmanlar sürü bağışıklığı oluşması için toplam nüfusun yüzde 70 ila 85’inin aşılanması gerektiğini söylerken, aşı olmak istemeyenler sürü bağışıklığına karşı büyük bir tehdit ve tehlike oluşturuyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara