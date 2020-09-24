Sürpriz törende gizlice yemin etti

9 Ağustos’taki başkanlık seçimlerinde zafer ilan eden ancak şaibeli galibiyeti ülke genelinde protestolara yol açan Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, dün, önceden halka ilan edilmeyen bir törenle yemin ederek göreve başladı. Belarus haber ajansı Belta tarafından yayınlanan habere göre, sürpriz yemin törenine, Rusya dahil hiçbir ülkeden üst düzey konuk davet edilmedi. Başkent Minsk’teki Bağımsızlık Sarayı’nda yapılan törene, Lukoşenko’nun yakın çevresinden 200 konuk katıldı. “Gizli tören”in ardından binlerce Belaruslu, Lukaşenko’yu protesto etmek için yeniden sokaklara çıktı. Polis kalabalıklara müdahale ederken, ülke çapında en az 140 kişi gözaltına alındı.

‘BAŞKAN OLARAK TANIMIYORUZ’

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada seçim sonuçlarının “hileli” olduğu vurgulanarak, “ABD, Aleksander Lukaşenko’yu Belarus’un seçilmiş meşru lideri olarak tanımıyor” denildi. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, “demokratik seçimler için asgari şartların yerine getirilmediğini” belirterek, Lukoşenko’nun devlet başkanlığını tanımadıklarını duyurdu. Belarus’un komşuları Polonya ve Litvanya’dan da benzer açıklamalar geldi.