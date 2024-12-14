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Suriye’ye AB yardımı Adana üzerinden

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#Suriye#AB#Adana
Suriye’ye AB yardımı Adana üzerinden
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 07:00

Avrupa Birliği Komisyonu Suriye’deki gelişmeler ışığında ek insani yardım kararı aldı.

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 Önümüzdeki günlerde Suriye’ye ulaştırılması beklenen yardım hava köprüsü aracılığıyla yapılacak. Dağıtım için ise Adana merkez olarak kullanılacak. AB’nin Dubai’deki stoklarından Adana’ya taşınacak 50 bin ton sağlık malzemesi buradan sınır ötesine ulaştırılacak. Danimarka’da stoklanan 46 bin ton eğitim, sağlık ve sığınma öğeleri de önce Adana’ya gönderilecek ve Unicef ve DSÖ aracılığıyla Suriye’de dağıtılacak. AB Komisyonu, acil ihtiyaçların karşılanması için 4 milyon Euro’luk kaynağı da serbest bıraktı. AB’nin Suriye’ye yardımının her zamankinden daha önemli olduğunu söyleyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insani yardımlar konusunu da ele alacağım” dedi.

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#Suriye#AB#Adana

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