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Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani oldu... Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiye'den

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#Esaad Hasan Şeybani#Sabahattin Zaim Üniversitesi#İstanbul
Suriyenin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani oldu... Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiyeden
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 20:25

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından oluşturulan Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Esaad Hasan Şeybani'nin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldığı bildirildi.

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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Şeybani'nin 1987'de Haseke şehrinde doğup Şam'da yaşadığı, 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduğu belirtildi.

Şeybani'nin 2022 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programından mezun olduğu aktarılan açıklamada, tez konusunun ise ''Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi'' olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şeybani'nin aynı üniversitede doktora eğitimine devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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#Esaad Hasan Şeybani#Sabahattin Zaim Üniversitesi#İstanbul

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