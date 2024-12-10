'Suriye'nin modernleşen yüzü' diye sunulmuştu... İngiliz medyasından Esma Esad portresi: Suriye'nin Prenses Diana'sından Marie Antoinette'ine...

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Suriye’de 61 yıllık kanlı Baas partisi iktidarının devrilmesi sonrası Beşşar Esad eşi ve çocukları ile Rusya'ya kaçarken İngiliz medyasında gözler Esma Esad'a çevrildi.

Esma Esad'ın yaklaşık 25 yıllık First Lady unvanı, Pazar günü rejim karşıtı grupların yönetimi ele geçirmesiyle aniden sona erdi, İngiliz medyasında yer alan analizlerde İngiltere doğumlu Esad'ın Suriye'nin Prenses Diana'sından Marie Antoinette'ine doğru yavaş yavaş dönüştüğü iddia edildi.



Telegraph gazetesinde yayınlanan bir analizde, "Esma Esad şu anda ne düşünüyor olmalı? Zeki, güzel ve İngiltere doğumlu olan Esma, ruhunu şeytana satmamış olsaydı, İngiltere'de arkadaşları ve ailesi ile iyi bir hayat yaşıyor olabilirdi ama şimdi yarım milyondan fazla insanın ölümünden sorumlu bir canavarın karısı olarak hayatının geri kalanını Rusya'da bir sürgünde geçirme ihtimaliyle karşı karşıya." ifadeleri yer aldı.

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Esad'ın İngiliz pasaportuna sahip olduğunu ve teorik olarak Londra'ya dönebileceğini belirten yazar, "Hükümet onu kabul etse bile Esma kocasını terk etmek zorunda kalacak, çünkü kocası İngiltere'ye ayak bastığı anda tutuklanacak. Ve hala onunla birlikte olsun ya da olmasın, Beşar hükümetinin uyguladığı korkunç vahşet ve baskı göz önüne alındığında, Beşar'la olan bağlantıları nedeniyle evrensel olarak hor görüleceği kesin gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.



Guardian gazetesi ise Esad rejiminin binlerce masum sivilin ölümüne neden olduğunu belirttiği analizinde Esma Esad'la ilgili bir dergi kapağını hatırlattı.

Şubat 2011'de Amerikan Vogue dergisi "Çölde bir Gül" başlığıyla Esma Esad'a övgülerle dolu bir profil hazıladı.Hem baskı hem de internet versiyonlarından geri çekilen makalade Esma Esad "zayıf, uzun uzuvlara sahip, "marifetli bir sadelikle göz alıcı, genç ve çok şık giyinen" bir isim olarak tanımlamıştı.

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Makaleyi yazan gazeteci Juliet Joan Buck, başta yazısını savunmaya kalksa da daha sonra pişman olduğunu söylemiş, kariyerini "kirlettiğini" ve Vogue dergisiyle bağlantısına son verdiğini" anlatmıştı.

Guardian söz konusu kapağın o dönem büyük tartışmalara yol açtığını hatırlatarak, Esad ailesinin o makaleyi aracılık etmesi için Brown Lloyd James adlı bir Amerikan halkla ilişkiler şirketine 5.000 dolar ödeme yaptığını belirtti ve Beşşar Esad ve karısının medyayı kandırdığını öne sürdü.



49 yaşındaki Esma Esad, bir zamanlar çağdaşlaşan Suriye'nin yüzü olarak sunuluyordu. Batı Londra'daki Acton semtinde, Suriyeli kardiyolog ve diplomat anne ve babanın çocuğu Esma Akhras, özel okulda okuldu ve arkadaşları "Emma" diye çağırıyordu. Londra'daki prestijli King's College'ta bilgisayar mühendisliği okudu ve sonra yatırım bankacısı oldu.O zamanlar orada okuyan göz hastalıkları uzmanı Beşar Esad ile Londra'da tanıştı. Esma, 2000 yılında Suriye'ye taşındı. Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın yerine geçmesinden aylar sonra evlendiler. Hepsi şimdi yetişkin olan ikisi erkek, birisi kız üç çocukları oldu.



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Batı'ta yıllarca, Esma'nın Batı'da büyümüş olmasının Suriye'de siyasi reformu teşvik edeceği umutları vardı. İngiltere'deki bir halkla ilişkiler şirketi, Esma Esad'ın ülkenin uluslararası imajı olmasına yardım etmesi için tutuldu. 2012'de BBC'ye konuşan bir kaynak, Esad'ın Suriye'nin yeni, çağdaş yüzü olarak sunmakta bir değer olduğunu bilerek Esma ile evlendiğini söylemişti.

O zamanlar birçok kişi, Sünni bir aileden gelen Esma ve Alevi Esad arasındaki evliliğin, iki mezhep arasındaki çıkarları birleştirmek için bir fırsat olarak görmüştü.Ancak aynı kaynak, Esma'nın first lady rolüne yaklaşımının Esad ailesinde, özellikle de halkla ilişkilere pek aldırmayan Beşar Esad'ın kızkardeşi Büşra ve annesi Anise arasında gerilime yol açtığını da belirtti.



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Halkla ilişkiler çalışması bazı başarılar da elde etti.Şubat 2011'de Amerikan Vogue dergisi "Çölde bir Gül" başlığıyla Esma Esad'a övgülerle dolu bir profil hazıladı. Makalenin yayınlanmasından, bir ay bile geçmeden Esad, demokrasi yanlısı v ebarışçıl eylemleri güçle bastırmış ve yarım milyondan fazla kişinin ölümüne, 12 milyon kişinin de evlerinden kaçmasına yol açan yıkıcı bir iç savaşı tetiklemişti.

Esma Esad yaklaşık bir yıl sonra, Şubat 2012'de ülkesindeki savaşla ilgili ilk yorumunu yapmış ve sadece "şiddet kurbanlarını teskin ettiğini" söylemişti. Esma Esad, Times gazetesine yaptığı yazılı açıklamada da kocasına desteğini tekrarlamış ve "Cumhurbaşkanı, Suriyeliler'in bir kısmının değil, Suriye'nin Cumhurbaşkanı ve First Lady de kendisini bu rolünde destekliyor" demişti.



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Aynı yıl, Esma Esad'ın imajı bir darbe daha yedi ve eylemciler Esadlara ait olduğu iddia edilen binlerce özel elektronik postayı ifşa vetti ve Esma Esad'ın lükse olan düşkünlüğü ortaya çıktı.İlk olarak İngiliz Guardian gazetesinin yayımladığı elektronik postalarda, ülke giderek büyüyen bir isyanla karşılaşırken, Esma Esad'ın 5 bin dolarlık, 16 santimetre topuklu ayakkabılar baktığı görüldü.

2022'deki ABD Dışişleri Bakanlığı tahminine göre, Esad ailesi 1-2 milyar dolarlık bir servete sahip.



Esma Esad'a 2018'de meme kanseri teşhisi konuldu ve erken teşhis edilen habis bir tümör için tedavi edildi. Bir yıl sonra, kanserden kurtulduğunu açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanlığı Mayıs 2024'te Esma Esad'a kan kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu. Yazılı açıklamada, göreceği özel tedavinin izole olmasını ve kamu görevlerinden çekilmesini gerektirdiği belirtildi.



Marie Antoinette (1755-1793), Fransa Kraliçesi ve Avusturya İmparatoriçesi Maria Theresa’nın kızıydı. 14 yaşında Fransa Veliaht Prensi Louis-Auguste ile evlenerek Fransa’ya gelmiştir. 1774’te eşi XVI. Louis’nin kral olmasıyla kraliçe oldu. Lüks yaşam tarzı ve harcamaları nedeniyle halk arasında “Madame Déficit” lakabıyla anıldı. Fransız Devrimi sırasında monarşi karşıtı öfkenin simgesi haline geldi ve 1793 yılında vatana ihanet suçlamasıyla giyotinle idam edildi. Hem dönemi hem de trajik sonu, Marie Antoinette’i tarihin en tartışmalı figürlerinden biri yapmıştır.