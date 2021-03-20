MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
GeriDünya Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda da hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi