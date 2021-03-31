Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de ilaç fabrikası kuruldu

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilaç fabrikası kuruldu. Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Afrin’in Şerran beldesinde Sky Farma ilaç fabrikası törenle hizmete girdi.

Bölgede ilk olan fabrikada ilk etapta antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü nitelikteki hap ve şuruplardan oluşan 5 ilacın üretimi yapılacak. İlerleyen dönemde bu sayının 90'a çıkması hedefleniyor.

Tesisin açılış törenine Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Hatay Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Afrin Yerel Meclisi üyeleri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Üretim tesisinde görevli doktor Muhammed Katib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü gibi ilaçların üretileceğini söyledi. Katib, "Önümüzdeki günlerde bölgede ihtiyaç olan ilaçların tamamının üretileceği bir tesis olacak. Bölge halkı bulamadığı ilaçları artık kolaylıkla temin edebilecek." dedi.

Şerran Yerel Meclis Başkanı Renas Kas da ilaç fabrikasının halkın ihtiyacını karşılayacağını kaydetti. Kas, "Tesis aynı zamanda bölge halkına iş imkanı sağlayacak." diye konuştu.

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