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Suriye’nin kuzeyinde sızma girişimi! Suriyeli muhalifler PKK/YPG’yi geri püskürttü

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#PKK/YPG#Suriye#Çatışma
Suriye’nin kuzeyinde sızma girişimi Suriyeli muhalifler PKK/YPG’yi geri püskürttü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 07:00

Suriye’nin kuzeyindeki Halep ilinin Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Bab ilçesindeki Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. Çıkan çatışmada 11 SMO unsuru öldü, 8’i yaralandı. Sızma girişimi püskürtülürken çatışmada kayıp veren PKK/YPG’li teröristler geri çekilmek zorunda kaldı.

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TEL ABYAD’DA ÖFKE SELİ

Öte yandan Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde halk, önceki gün PKK/ YPG’nin düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğu anmak ve saldırıyı kınamak için protesto gösterisi düzenledi. Protestoya katılanlar, ellerinde “Uluslararası toplumun sessizliği SDG’nin suç işlemesini teşvik ediyor”, “Operasyon olmadan PKK’nın terörü ortadan kalkmayacak”, “Hainlerin eli çocuklarımıza kadar uzanıyor” yazılı dövizlerle terör örgütüne karşı öfkelerini dile getirdi. Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, “Bu örgüt bizim çocuklarımıza kastederek öldürüyor. Bunlar uluslararası hukuku tanımayan bir terör örgütüdür” şeklinde konuştu.

 

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#PKK/YPG#Suriye#Çatışma

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