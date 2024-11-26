Suriye’nin kuzeyinde sızma girişimi! Suriyeli muhalifler PKK/YPG’yi geri püskürttü

Haberin Devamı

TEL ABYAD’DA ÖFKE SELİ

Öte yandan Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde halk, önceki gün PKK/ YPG’nin düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğu anmak ve saldırıyı kınamak için protesto gösterisi düzenledi. Protestoya katılanlar, ellerinde “Uluslararası toplumun sessizliği SDG’nin suç işlemesini teşvik ediyor”, “Operasyon olmadan PKK’nın terörü ortadan kalkmayacak”, “Hainlerin eli çocuklarımıza kadar uzanıyor” yazılı dövizlerle terör örgütüne karşı öfkelerini dile getirdi. Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, “Bu örgüt bizim çocuklarımıza kastederek öldürüyor. Bunlar uluslararası hukuku tanımayan bir terör örgütüdür” şeklinde konuştu.