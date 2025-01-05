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Suriye'nin Halep ilinde toplu mezar bulundu

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#Suriye#Halep#Toplu Mezar
Suriyenin Halep ilinde toplu mezar bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 18:43

Suriye'nin Halep ilindeki Nakkarin köyünde, devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarının yer aldığı toplu mezar bulundu.

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Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetlerinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sivil Savunma ekipleri ve Halep emniyetine bağlı güçler, Halep'in Nakkarin köyünde yeni bir toplu mezar tespit etti.

Bulunan toplu mezarda, devrik rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Suriye Haber Ajansı (SANA), 29 Aralık'ta, Humus ilinin Hola bölgesi civarında da devrik lider Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu.

⁠SURİYE'DE ONLARCA TOPLU MEZAR VAR

Suriye'de henüz ortaya çıkarılamamış çok sayıda toplu mezar olduğu düşünülüyor.

Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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#Suriye#Halep#Toplu Mezar

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