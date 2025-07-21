Suriye’nin güneyinde temkinli sessizlik... Süveyda’da silahlar sustu

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Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da 13 Temmuz’da başlayan çatışmalar önceki gün Şam’ın ilan ettiği ateşkesle sona erdi. Suriye İçişleri Bakanlığı önceki akşam tüm aşiret savaşçılarının Süveyda’dan ayrıldığını duyururken, Şam’a bağlı güvenlik güçleri kentin etrafına kurdukları kontrol noktalarıyla güvenlik çemberi oluşturdu. Uluslararası haber ajansları kentteki çatışmaların durduğunu ve sokaklara gergin bir sakinlik hali hâkim olduğunu bildirirken, insani yardım malzemesi taşıyan kamyonlar da Süveyda’ya gönderildi.

ŞAM GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Esad rejiminin devrilmesinin ardından tüm Suriye’yi tek merkezde birleştirme çabaları sırasında en büyük sınavlardan birini Süveyda’da veren Şam yönetimi, bölgede silahların durmasını sağladı. Önceki gün ilan edilen ateşkesin ardından dün sabah da Arap aşiretleri Süveyda’yı terk ettiklerini duyurdu. İsrail saldırıları nedeniyle Süveyda’dan çekilen Şam’a bağlı güvenlik güçlerinin kent çevresine konuşlanmasıyla birlikte silah sesleri de sustu. Polis gücü, Süveyda iline ulaşan yollar ile ilin girişini, kontrol noktaları ve barikatlarla kontrol ediyor. Süveyda’ya girişlere izin vermeyen polis yalnızca içerden dışarı çıkışları sağlıyor. Dün çatışmalar nedeniyle elektrik ve su olmadan evlerine kapanan yaklaşık 150 bin kent sakinine insani yardımların ulaştırılması için de harekete geçildi. Hastanelerin dolup taştığı kente gıda ve tıbbi yardım malzemeleri yüklü kamyonlar girdi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre 13 Temmuz’da başlayan çatışmalarda toplam 1120 kişi hayatını kaybetti.

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HİCRİ GRUBU UYACAK MI

Süveyda’da gerginliğin tamamen sona erip ermeyeceği ve İsrail’in kışkırtmalarda bulunduğu bölge ile Şam arasındaki ilişkilerin geleceği ise belirsizliğini koruyor. 13 Temmuz’da Bedevi Araplar ve bazı Dürzi gruplar arasında başlayan çatışmalara müdahale eden Şam kuvvetlerini Dürzi lider Hikmet el Hicri’ye bağlı gruplar pusuya düşürmüştü. Daha sonra varılan ateşkesi de ihlal eden Hicri grupları, İsrail saldırıları sonrası Şam güçleri bölgeden çekilince Bedevi aileleri yerinden etmiş ve infazlar gerçekleştirmişti. Daha önce sağlanan anlaşmalara zaman zaman uyup bazen de karşı çıkan İsrail destekli Dürzi lider Hikmet el Hicri’nin izleyeceği tutum bölgedeki güvenlik ortamını tehdit edebilir.

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FİDAN’DAN SURİYE DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, Suriye’deki gelişmeler ele alındı ve ülkenin güneyindeki durumla ilgili Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılan toplantılar değerlendirildi.

BARRACK ‘UZLAŞI SAĞLANDI’ DEDİ

Bölgede sükûnetin sağlanması için arabuluculuk yapan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Suriye’deki tüm tarafların dün akşam itibarıyla çatışmalara ara verme konusunda anlaştıklarını duyurdu. Barrack, X hesabındaki paylaşımında, “Tüm taraflar, çatışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaştı” dedi.

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Gelişmelerin dönüm noktası olduğunu kaydeden Barrack, “Kapsayıcılığa ve kalıcı bir gerilimin azaltılmasına giden yolda bir sonraki adım, esirlerin ve tutukluların tam olarak takas edilmesidir” ifadelerini kullandı. Barrack daha önce yaptığı açıklamada da, “Tüm taraflar, silahlarını bırakmalı, düşmanlıkları sona erdirmeli ve kabileler intikam döngülerinden vazgeçmeli” sözlerini vurgulamıştı.

ABDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD’nin Şam Büyükelçiliği, Barrack’ın ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü SDG’nin yöneticisi Mazlum Abdi ile görüştüğünü açıkladı. Açıklamaya göre taraflar, tüm Suriyeliler için barışçıl, müreffeh, kapsayıcı ve istikrarlı bir gelecek adına birleşik bir Suriye’ye entegrasyon yönünde atılabilecek pratik adımları da görüştü. Görüşmede, Suriye için “birlik zamanının geldiği” konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.