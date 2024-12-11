Suriye’nin devrik lideri Esad’ın yaşadığı ev görüntülendi

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Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın ailesi ile birlikte yaşadığı ihtişamı ve lüks mimarisiyle dikkat çeken evi görüntülendi. Esad’ın evinin yanında ise babası Hafız Esad’ın hayattayken ikamet ettiği ev yer alıyor.

Yönetimi ele geçiren muhalifler evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak eve kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor. Esad ve ailesinin Şam’dan kaçmadan önce bu evde yaşamlarını sürdürüyordu. Evde, Esad ailesine ait etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf bulundu.

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Esad’ın misafirlerini ağırladığı Şam Resepsiyon Salonu da görüntülendi. Esad’ın ikametgahının karşısında bulunan ve ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı Şam Resepsiyon Salonu’nun da koruma altına alındı.

Evin yakınlarında bulunan Abdullah Eslem, “Bizi elli yıldır yöneten zalim bir diktatörden kurtaran devrimcilerimize teşekkür ederiz. Bu zalim ve acımasız diktatör, halkımıza zulüm, ölüm, sürgün ve işkencelerle dolu bir dönem yaşattı. Birçok insan hayatını kaybetti. Ancak kahramanlarımızın cesareti sayesinde bu kafir ve zalim diktatörden kurtulduk. Ailemize ve topraklarımıza kavuşmamızı sağladılar. Allah onları korusun” dedi.