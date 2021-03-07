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Dünya
Haber Giriş: 07.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Suriyeli muhalifler: O saldırı Rusya'nın işi

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Suriyeli muhalifler: O saldırı Rusya'nın işi

Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde önceki akşam iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 4’e yükselirken, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) saldırıdan Rusya’yı sorumlu tuttuklarını açıkladı.

SMDK’den saldırıya dair yapılan yazılı açıklamada, “Rusya, Halep kırsalını yeni bir saldırıyla hedef alarak, devlet terörü uyguluyor.

Hamran ve Terhin’deki saldırılar, tehlikeli bir tırmanışı ve işgalci Rusya’nın uyguladığı devlet terörünü temsil ediyor. Saldırıyı Rusya 3 füzeyle gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı. Açıklamada “Rusya’yı yükümlülüklerine uymaya zorlayan sağlam bir uluslararası duruşa ihtiyaç var” görüşü paylaşıldı. Hedef alınan noktalarda, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin alev alması sonucu şiddetli patlamalar meydana gelmişti.

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