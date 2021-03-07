Suriyeli muhalifler: O saldırı Rusya'nın işi

SMDK’den saldırıya dair yapılan yazılı açıklamada, “Rusya, Halep kırsalını yeni bir saldırıyla hedef alarak, devlet terörü uyguluyor.

Hamran ve Terhin’deki saldırılar, tehlikeli bir tırmanışı ve işgalci Rusya’nın uyguladığı devlet terörünü temsil ediyor. Saldırıyı Rusya 3 füzeyle gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı. Açıklamada “Rusya’yı yükümlülüklerine uymaya zorlayan sağlam bir uluslararası duruşa ihtiyaç var” görüşü paylaşıldı. Hedef alınan noktalarda, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin alev alması sonucu şiddetli patlamalar meydana gelmişti.