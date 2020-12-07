Suriyeli muhalifler anayasa yazımına geçmeyi hedefliyor

Esad rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden 15’er kişi olmak üzere 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu “küçük grup” üyeleri 30 Kasım-4 Aralık’ta İsviçre’deki Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde bir araya geldi. Toplantıların ardından yaptığı basın açıklamasında BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, “Ulusal kurumlar ve ilkelerin” ana gündem maddesini oluşturduğu bu turda, zaman zaman gerginlikler yaşandığını aktardı.

‘GERÇEK BİR TEST OLACAK’

Pedersen, tüm görüş ayrılıklarına rağmen, ilk kez, Suriye’nin geleceğini belirleyecek yeni anayasa taslağını birkaç tur sonra hazırlamaya başlayabileceklerini söyledi. 4’üncü tur sonuna kadar basının karşısına çıkmayan muhaliflerin eş başkanı Bahra da, Anadolu Ajansı’na konuştu. Bu turun gündeminin üçüncü turun devamı niteliğinde olduğunu belirten Bahra, 25-29 Ocak’taki 5’inci turun Komitedeki tüm tarafların niyetini görmek ve anayasa taslağının temel ilkelerinin yazımına başlamak açısından “gerçek bir test” olacağını vurguladı. Son turda, mülteciler, tutuklular ve kayıp kişiler gibi “hislerin yoğun” olduğu konuların gündeme geldiğini ifade eden Bahra, “Bundan dolayı rejim ve bizim aramızda görüş ayrılıkları yaşandı” dedi. Bahra, ilk turların taraflar arasında güven inşa edilmesi açısından önemli olduğunun altını çizdi.

YPG, EV VE İŞYERLERİNİ YAĞMALADI

ABD destekli YPG/PKK’lı teröristler, Suriye’nin Haseke ilinde çok sayıda örgüt üyesi ile işbirlikçisi tüccarı alıkoyarak ev ve işyerlerini yağmaladı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre YPG/PKK elebaşlarından “Mazlum Abdi” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve yakınındaki teröristler, hem sözde yönetime karşı örgüt içinde yükselen karşıt sesleri bastırmak hem de daha fazla gelir elde etmek için harekete geçti. Şahin’in ekibinin bu amaçla “yolsuzlukla mücadele” adı altında başlattığı operasyonda Haseke ilinin Tel Hacar, Salihiyye ve El-Müfti köylerinde son 3 günde, örgüt tarafından en az 14 kişi alıkonuldu veya kaçırıldı.