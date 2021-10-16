Suriyeli eski esir Midhat Salih'in İsrail güçlerinin açtığı ateşle öldüğü iddia edildi

Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin eski milletvekillerinden Salih'in Kuneytra'nın Ayn Tine bölgesindeki evine döndüğü sırada İsrail güçlerince açılan ateş sonucu öldüğünü iddia etti.
Ayn Tine bölgesi, işgal altındaki Golan'ın Mecdel Şems beldesinin karışında yer alıyor.
İsrail tarafından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
MİDHAT SALİH KİMDİR?
Rejime yakın internet sitelerinde yer alan bilgilere göre, işgal altındaki Mecdel Şems'te doğan Salih, ilk kez 1983 yılında İsrail güçlerince Golan'da tutuklandı.
19 yaşındayken İsrail güçlerine mukavemet gösterdiği suçlamasıyla 1985 yılında da tekrar tutuklanan Salih, 12 yıl sonra 1997’de serbest bırakıldı.
1998 yılında başkent Şam’a geçen Salih, aynı yıl düzenlenen parlamento seçimlerine katılarak Golan seçim bölgesinden milletvekili olarak meclise girdi.
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