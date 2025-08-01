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Suriyeli Bakan Moskova’ya gitti... ‘Yanımızda yer alın’ mesajı

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#Suriye#Rusya#Sergey Lavrov
Suriyeli Bakan Moskova’ya gitti... ‘Yanımızda yer alın’ mesajı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 07:00

Moskova’ya ziyaret gerçekleştiren Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, Şam’daki yeni hükümetin Moskova ile iyi ilişkiler kurmak istediği vurgusu yapıldı.

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SURİYE’de Beşar Esad rejiminin muhalefetin baskısıyla aralık ayında devrilmesiyle 8 ay boyunca arka planda kalmayı tercih eden Rusya, dün yeniden sahneye çıktı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Moskova’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

‘EŞİT TEMSİL’ VURGUSU

Görüşmeye dair Lavrov, iki ülke arasında yeni bir başlangıç yapılacağını ima ederek, “Temaslarımızın odağında Suriye’de geçiş dönemi var. Rusya ile tarihi bağlara sahip Suriye halkının bu buhranlı dönemi atlatacağını umut ediyoruz. Yeniden yapılanma sürecinde Suriye halkına yardım sağlamaya hazırız. Suriye’deki tüm etnik yapı dikkate alınarak ‘eşit temsil ilkesine’ bağlı olarak ülke yeniden ayağa kalkmalı” dedi. İkili işbirliğini ve bu bağlamda Rusya-Arap Ligi Zirvesi’ni vurgulayan Lavrov, “Türkiye’deki ilk buluşmamızda aramızdaki işbirliğinin yeniden canlandırılmasını görüşmüştük. Bugün yine bu konuya değineceğimizi umuyorum. Ayrıca 15 Ekim tarihinde Moskova’da ilk kez yapılacak Rusya-Arap Ligi Zirvesi’ne Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı da davet ediyoruz” diye konuştu.

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RUSYA’DAN DESTEK  BEKLENTİSİ

Lavrov’un ardından Esad Hasan Şeybani de “Suriye’nin içinde bulunduğu dönem çeşitli zorluklar ve tehditlerle dolu olsa da aynı zamanda birleşik ve güçlü bir Suriye inşa etmek için fırsat. Rusya’nın bu yolda bizimle birlikte olmasını diliyoruz. Suriye halkının ülke içinde ve dışında yeniden birleşmesini sağlamak istiyoruz. Rusya’dan bu yönde de destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’nin dünkü tarihi Moskova ziyareti, mart ayında Lazkiye bölgesinde Alevilerle, ardından da temmuz ayında İsrail sınırında Süveyda’da Dürzilerle Şam yönetimi arasında çatışmalara kadar varan krizlerin sonrasında gerçekleşti. Siyasi gözlemcilere göre, Şam yönetimi Türkiye’nin yanı sıra Rusya ile de yeniden yakın diyalog başlatarak bölgede baskın konuma gelen İsrail’in hegemonyasını dengelemeyi arzuluyor.

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#Suriye#Rusya#Sergey Lavrov

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