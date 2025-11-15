×
Dünya Haberleri

Suriyeli bakan Esad Şeybani Chatham House’da konuştu... ‘Siyasi boşluğu 11 ayda doldurduk’

Güncelleme Tarihi:

Suriyeli bakan Esad Şeybani Chatham House’da konuştu... ‘Siyasi boşluğu 11 ayda doldurduk’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 07:00

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İngiltere ziyareti sırasında Londra’da bulunan düşünce kuruluşu Chatham House’da düzenlenen etkinlikte ülkenin geleceğiyle ilgili konuştu.

Ülkedeki siyasi boşluğu 11 ayda doldurduklarını dile getiren Suriyeli bakan, dört ya da beş yıl içinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olacağını söyledi. Suriye’de gelecekte birçok siyasi partinin yer alacağı bir sistemin hayata geçeceğini de belirten Şeybani, hükümette, bakanlıklarda ve toplumda çoğulculuğu teşvik etmek için çalıştıklarını ifade etti.

ARTIK MARJİNAL DEĞİLİZ

Şeybani, konuşmasında, Suriye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok iyi gittiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Şara’nın Washington ziyaretinin çok başarılı geçtiğini ve tüm önemli konuları kapsadığını aktardı. Suriyeli bakan, “Suriye artık marjinal bir ülke değil. Tüm dünya ülkeleri için önemli bir ülke” değerlendirmesinde bulundu. Şeybani, ayrıca ülkesinin Türkiye’de büyükelçilik açmaya yaklaştığını ve Ankara ile bu konuda görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

 

