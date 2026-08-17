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Suriye'den YPG açıklaması: Terör örgütünün feshedildiğine dair duyuru çok yakında yapılacak

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#Suriye#YPG#Terör Örgütü
Suriyeden YPG açıklaması: Terör örgütünün feshedildiğine dair duyuru çok yakında yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 13:28

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasındaki 29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü Ahmed el-Hilali, örgütün feshedilmesine yönelik resmi duyurunun çok yakında yapılacağını açıkladı. Örgüt bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil yapıların devlet kurumlarına entegrasyonunda ileri aşamaya gelindiğini belirten Hilali, zorlu süreçlerin geride kaldığını kaydetti.

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29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Hilali, Syria TV'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriyeden YPG açıklaması: Terör örgütünün feshedildiğine dair duyuru çok yakında yapılacak

YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını söyleyen Hilali, "Geçtiğimiz dönemde, yargı dosyası dahil olmak üzere çeşitli zorlukların ele alınması için çalışmalar yürüttük." dedi.

Hilali, YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyonu sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti.

Suriyeden YPG açıklaması: Terör örgütünün feshedildiğine dair duyuru çok yakında yapılacak

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Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını dile getiren Hilali, sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli ilerleme kaydettiklerinin altını çizdi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

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#Suriye#YPG#Terör Örgütü

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