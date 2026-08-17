Suriye'den YPG açıklaması: Terör örgütünün feshedildiğine dair duyuru çok yakında yapılacak

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29 Ocak mutabakatının uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı Heyeti Sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Hilali, Syria TV'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YPG'nin feshedilmesine ilişkin duyurunun "çok yakında" yapılacağını söyleyen Hilali, "Geçtiğimiz dönemde, yargı dosyası dahil olmak üzere çeşitli zorlukların ele alınması için çalışmalar yürüttük." dedi.

Hilali, YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil kurumların devlet kurumlarına entegrasyonu sürecinin ileri aşamaya ulaştığını kaydetti.

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Zorlu aşamaları geride bıraktıklarını dile getiren Hilali, sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli ilerleme kaydettiklerinin altını çizdi.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.