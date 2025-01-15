Suriye’den Türkiye’ye ilk resmi ziyaret

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Ziyareti sosyal medyadan Türkçe attığı mesajla duyuran Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, “Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın (bugün) gerçekleştireceğiz” dedi. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın’ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir” denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG NE OLACAK

Suriye’de yeni dönemde istikrarın ve toprak bütünlüğünün sağlanması, Ankara’nın öncelikleri arasında yer alıyor. Bu başlık altında en önemli unsurlardan biri faaliyetleri Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yapılanması altında devam eden terör örgütü YPG’nin bölgeden temizlenmesi. Ankara bu amaçla yabancı terör unsurlarının Suriye dışına çıkması için ultimatom verdi. Yeni yönetim ile bu yapılar arasında görüşmeler devam ediyor. Türkiye, YPG ile ABD arasındaki ilişkinin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterilen DEAŞ ile mücadele ve DEAŞ mensupları ve ailelerinin kaldığı El-Hol hapishanesi konusunda da rol üstlenmeye hazır. Geçen hafta Ankara’da temaslarda bulunan ABD’nin iki numaralı diplomatı John Bass’a, yeni yönetim ile koordinasyon halinde hapishanenin güvenliğinin sağlanabileceği önerisi bir kez daha iletildi. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, Ankara’nun Suriye’nin yeniden yapılanması ve insani ihtiyaçlar konusunda uluslararası alanda hareketliliğin sağlanmasında öncü rol oynadığının altını çizdi.