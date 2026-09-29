Suriye'den Türkiye sınırında yeni adım: Çalışmalar başladı

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Suriye yönetimi, 2012 yılında kapatılan ve Türkiye ile Suriye arasındaki yedinci sınır kapısı olması planlanan Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden inşası için çalışmalara başlandığını açıkladı.

SINIR KAPISINDA KAZI VE TEKNİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrükler İdaresi Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Müdürü Mazin Alluş, AA'ya yaptığı açıklamada, sınır kapılarının altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nda kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Alluş, çalışmaların sınır kapısının altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesini kapsayan kapsamlı planın bir parçası olduğunu belirtti. Projenin teknik ve uygulama programlarına uygun şekilde aşamalı olarak hayata geçirileceğini ifade etti.

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Alluş, "Suriye ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak bu hayati sınır kapısının inşa ve teçhiz edilmesi çalışmalarını resmen başlatıyoruz. Kapı, iki ülke arasındaki yedinci sınır geçiş noktası olacak." dedi.

GÜMRÜK VE TRANSİT TAŞIMACILIK ALANLARI DÜZENLENECEK

Projenin ilk aşamasında ithalat ve ihracat yük sahaları ile transit taşımacılığa ayrılan alanların düzenleneceğini belirten Alluş, sınır kapısı yönetim binası, yolcu salonları, gümrük birimleri ve personel lojmanlarının da inşa edileceğini aktardı.

Alluş, yaklaşık 558 bin metrekarelik alana sahip olacak sınır kapısının işletilmesi için gerekli temel altyapının da oluşturulacağını kaydetti.

TİCARET VE TRANSİT TAŞIMACILIK HEDEFLENİYOR

Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nın ticaret hacminin artırılması ve Suriye ekonomisinin desteklenmesi açısından önemli bir proje olduğunu vurgulayan Alluş, kapının Suriye üzerinden transit taşımacılığın geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Alluş, yeni sınır kapısının mevcut geçiş noktalarındaki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sunacağını belirtti. Kapının vatandaşlar ve taşımacılar açısından mesafeyi ve geçiş sürelerini kısaltmasının hedeflendiğini ifade etti.

KAMIŞLI-NUSAYBİN SINIR KAPISI 2012'DE KAPATILMIŞTI

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Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı, Suriye'de başlayan iç savaşın ardından 2012 yılında kapatılmıştı. Yeni proje kapsamında sınır kapısının altyapısının yenilenmesi ve yeniden hizmete hazırlanması için çalışmalar başlatıldı.