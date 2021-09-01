Suriye’den sızan petrol KKTC'yi vurdu

Suriye açıklarında çevre felaketine yol açan petrol, deniz yüzeyinde 28 kilometrekarelik katman oluşturdu. İki ucu arasında 100 kilometreden fazla mesafe bulunan kirlilik, rüzgâr ve akıntıyla bir haftada KKTC açıklarına ulaştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı arayarak acil yardım istedi. Akşam saatlerinde kıyıya 15 kilometre yaklaşan petrol kütlesi, akıntının yön değiştirmesiyle ikiye ayrıldı. KKTC'den şimdilik uzaklaştığı bilgisi edinildi.

Felaketin nedeni bu santral.

ÇEVRE BAKANLIĞI UZMANLARI KKTC’DE

Krize anında müdahale eden Türkiye, Mersin, İskenderun ve Taşucu limanlarında bulunan 5 gemiyi bölgeye gönderdi. Daha büyük acil müdahale gemileri Nene Hatun ve Seyit Onbaşı da İstanbul’dan bölgeye hareket etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de KKTC’ye gelerek Kıbrıslı yetkililerle kriz masası oluşturdu.

İHA’LARLA İZLENİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı İHA’lar, Karpaz’ın 19 kilometre açığına ulaşan kirliliği havadan takip ediyor. KKTC Başbakanı Ersan Saner, Karpaz açıklarına yüzer bariyerler oluşturmaya başladıklarını açıkladı. Rum yönetimi de AB ve İsrail’den yardım isterken, AB bölgeye bir temizleme gemisi gönderdi.

Öte yandan İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan sızıntının İskenderun ve Mersin Körfezi'ne girme ihtimali yüksek olduğunu belirterek “Küçük Asya akıntısından dolayı petrol sızıntısının İskenderun Körfezi'ni, Yumurtalık-Karataş bölgesinde bulunan lagünleri ilk olarak etkileyeceği, daha sonra akıntı sistemiyle bunun İskenderun ve Dörtyol bölgelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir'' dedi.

SIZINTI UYDU FOTOĞRAFINDA

Suriye'nin Baniyas sahilindeki petrol sızıntısı, uydu fotoğraflarında net bir şekilde görülüyor. İsrail kıyılarına da ulaşan çevre felaketi, Akdeniz ülkelerini tehdit ediyor.

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