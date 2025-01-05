Suriye’den Körfez’e diplomatik atak

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Son olarak Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani liderliğinde heyet, önümüzdeki hafta Katar, BAE ve Ürdün’e seyahat edecek. Şeybani, yaptığı açıklamada “Bu hafta Katar, BAE ve Ürdün gibi kardeş ülkelere yapacağım resmi ziyaretlerde Suriye’yi temsil edeceğim. Bu ziyaretler istikrarı, güvenliği, ekonomik toparlanmayı teşvik etmeyi ve güçlü ortaklıkları desteklemeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

GÖZLER ŞAM HEYETİNDE

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Şeybani’nin Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi’nin resmi daveti üzerine Amman’ı ziyaret edeceği, görüşmede sınırlar, güvenlik, enerji, ulaştırma, su ve ticaret gibi çeşitli alanlarda iş birliği mekanizmalarının ele alınacağı bildirildi. Şam’da 23 Aralık’ta Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş Şera ile bir araya gelen Ürdünlü bakan, ülkesinin Suriye’nin yeniden inşasına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Ürdün’ün Suriye ile 375 kilometrelik bir kara sınırı bulunuyor. Amman, komşu ülkede iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana bir milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.