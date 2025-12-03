×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye'den Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklama: İsrail'den geri alma hakkına sahibiz

Güncelleme Tarihi:

#Golan Tepeleri#Suriye#İsrail
Suriyeden Golan Tepelerine ilişkin açıklama: İsrailden geri alma hakkına sahibiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 07:23

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu ifade eden Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Ulabi, ülkesinin bölgenin tamamını İsrail'den geri alma hakkı olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre Ulabi, her iki tarafın güvenlik endişelerini gidermek amacıyla Suriye'nin İsrail ile görüşmelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde yapıldığını söyledi.

İsrail ile yapılan bu görüşmelerde işgal altındaki Golan Tepeleri'nin geleceğinin hiçbir şekilde ele alınmadığını vurgulayan Ulabi, Suriye'nin, barışçıl ve diplomatik yolları önceliklerinin en başına koyduğuna dikkati çekti.

Ulabi, işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğunu ve ülkesinin onun tamamını İsrail'den geri alma hakkı olduğunu belirtti.

Suriyeden Golan Tepelerine ilişkin açıklama: İsrailden geri alma hakkına sahibiz

GOLAN TEPELERİ

İsrail, Filistinliler tarafından "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) olarak adlandırılan 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda Golan Tepeleri, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve Mısır'ın Sina Yarımadası ile o dönemde Mısır'ın kontrolünde bulunan Tiran ve Sanafir adalarını işgal etmişti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSuriye’ye saldırılar ABD’yi rahatsız etmiş ‘Netanyahu her yerde hayalet görüyor’Suriye’ye saldırılar ABD’yi rahatsız etmiş! ‘Netanyahu her yerde hayalet görüyor’Haberi görüntüle

Golan Tepeleri, Suriye'nin 14 ilinden biri olan Şam'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kuneytra'da yer alıyor. Kuneytra, İsrail'in 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda tamamen yıktığı il merkezi ile Fik kentinden oluşuyor.

Suriyeden Golan Tepelerine ilişkin açıklama: İsrailden geri alma hakkına sahibiz

EKİM SAVAŞI

Suriye, 1973'te Mısır ve diğer bazı Arap ülkelerinin de katılımıyla 1967'de işgal edilen Arap topraklarını geri almak için askeri harekat başlatmıştı. "Ekim Savaşı" olarak da bilinen girişim başarısız olmuştu.

İsrail ve Suriye, 1974'te Golan Tepeleri'ndeki kuvvetlerini geri çekerek askeri çatışmayı sonlandırmaya razı oldu. Aynı yıl barış gücü askerleri bölgeye konuşlandırıldı.

İsrail, Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladı ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

Gözden KaçmasınSuriye Cumhurbaşkanı Şara, ABDnin Suriye Özel Temsilcisi Barrackı kabul ettiSuriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul ettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKuzey Irak’ta aşiretler çatıştıKuzey Irak’ta aşiretler çatıştıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Golan Tepeleri#Suriye#İsrail

BAKMADAN GEÇME!