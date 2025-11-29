×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye'den dikkat çeken PKK/YPG açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Terör Örgütü PKK/YPG#SDG
Suriyeden dikkat çeken PKK/YPG açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 12:15

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, terör örgütü PKK/YPG’nin ülkede son dönemdeki adımlarını "pervasız" olarak niteledi. Bakan Mustafa, PKK/YPG’nin elebaşlarından Mazlum Abdi’nin "Kürt ittifakı oluşturma" arayışıyla Erbil’e gittiğini söyledi.

Haberin Devamı

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, ülkenin resmi haber kanalı El-İhbariye’ye açıklamalarda bulunarak Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin ülkedeki faaliyetlerine tepki gösterdi.

PKK/YPG’yi koruyabilecek bölgesel denklemlerin artık olmayacağını savunan Bakan Mustafa, "Önümüzdeki dönemde PKK’nin daha fazla tırmanışını göreceğiz ve bu durum hükümete yönelik halk desteğini artıracak." ifadelerini kullandı.

Örgütün elebaşlarından Mazlum Abdi’nin siyasi risk içeren "bir bekleme oyunu oynadığını" dile getiren Mustafa, Abdi’nin 10 Mart anlaşmalarını tamamlamak yerine "Kürt ittifakı oluşturma" arayışıyla Erbil’e gittiğini hatırlattı.

Suriyeli Bakan, "PKK/YPG pervasız adımlar atıyor" dedi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik askeri müdahalelerle gerilimi tırmandırdığına işaret eden Mustafa, "İsrail, Suriye devletini kışkırtmaya çalışıyor ancak biz, onun provokasyonlarına hizmet eden bir pozisyona düşmemeye kararlıyız. İsrail'in kibri ve güç duygusu onu kör ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Suriye devletinin siyasi yaklaşımının net olduğunu vurgulayan Mustafa, "Devlet, siyasi fırsatları ne kadar çok kullanırsa nüfuz marjı ve kazanımları o kadar artacaktır.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda yaptırımların kaldırılmasının ülke ekonomisinin geleceği açısından kritik olduğuna dikkati çeken Bakan, "Yaptırımların kaldırılması meselesi hayati ve temel bir meseledir. Suriye ekonomisinin toparlanmasının anahtarı yaptırımların kaldırılmasından geçmektedir.” diye konuştu.

Gözden Kaçmasınİspanyadan Türk İHAlarına yoğun ilgi Rekabet eden değil, oyun kuran tarafİspanya'dan Türk İHA'larına yoğun ilgi! 'Rekabet eden değil, oyun kuran taraf'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Terör Örgütü PKK/YPG#SDG

BAKMADAN GEÇME!