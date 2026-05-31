×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR RESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Suriye’den bir Barrack geçti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Suriye#Tom Barrack
Suriye’den bir Barrack geçti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 07:00

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini de yürüten Tom Barrack’ın  ‘Suriye Özel Temsilcisi’ unvanının süresinin dolduğunu ilan etti.

Haberin Devamı

Rubio, önceki gün yaptığı açıklamada, “Büyükelçi Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol üstlenmiştir. Bu görev süresi sona ermekle birlikte, kendisi hem Suriye’de hem de Irak’ta Trump yönetimi adına öncü bir rol oynamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Suriye Özel Temsilciliği için yeni bir isim henüz açıklanmadı.

TRUMP’IN YAKIN DOSTU

1947’de California’da Lübnan’ın Hıristiyan Maruni cemaatinden bir ailede doğan Barrack, yakın dostu ABD Başkanı Trump tarafından geçen yıl mayıs ayında görevlendirilmişti. İsrail tarafından “Arap milliyetçisi” olmakla eleştirilen Barrack, görev süresi boyunca Şam’a yönelik yaptırımların gevşetilmesi, Türkiye ve Körfez ülkeleriyle birlikte yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi ve DEAŞ’a karşı işbirliği konularında aktif rol almıştı. Barrack’ın, Ankara Büyükelçiliği görevine ise devam etmesi bekleniyor.

Suriye’den bir Barrack geçti


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Suriye#Tom Barrack

BAKMADAN GEÇME!