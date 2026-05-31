Suriye’den bir Barrack geçti

Rubio, önceki gün yaptığı açıklamada, “Büyükelçi Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol üstlenmiştir. Bu görev süresi sona ermekle birlikte, kendisi hem Suriye’de hem de Irak’ta Trump yönetimi adına öncü bir rol oynamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Suriye Özel Temsilciliği için yeni bir isim henüz açıklanmadı.

TRUMP’IN YAKIN DOSTU

1947’de California’da Lübnan’ın Hıristiyan Maruni cemaatinden bir ailede doğan Barrack, yakın dostu ABD Başkanı Trump tarafından geçen yıl mayıs ayında görevlendirilmişti. İsrail tarafından “Arap milliyetçisi” olmakla eleştirilen Barrack, görev süresi boyunca Şam’a yönelik yaptırımların gevşetilmesi, Türkiye ve Körfez ülkeleriyle birlikte yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi ve DEAŞ’a karşı işbirliği konularında aktif rol almıştı. Barrack’ın, Ankara Büyükelçiliği görevine ise devam etmesi bekleniyor.





