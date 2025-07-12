Suriye Cumhurbaşkanı Şara Azerbaycan'da

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Şara, Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakanı Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Fariz Rzayev ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Şara'nın temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Şara'nın, Aliyev ile görüşmesinde, Suriye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularını ele alması planlanıyor.