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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara'dan kritik açıklamalar: PKK/YPG üssü olmasına izin vermeyeceğiz

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#Suriye#Ahmed Şara#PKK
Suriyedeki yeni yönetimin lideri Şaradan kritik açıklamalar: PKK/YPG üssü olmasına izin vermeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 15:23

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Şara, ülkesinin "PKK/YPG'nin üssü olmasına izin vermeyeceklerini" belirtti. Suriye'de seçim yapılabileceğine işaret eden Şara, ülkede "4 yıl sonra seçim yapılabileceği" mesajını verdi

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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, ülkenin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü" olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Şara, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, ülkedeki gelişmelere, anayasal düzene, gelecekteki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suriyelilerin kendi kendilerini kurtardığını" belirten Şara, yeni yönetimin geçiş sürecinin sorunsuz olmasına özen gösterdiklerini dile getirdi.

Yeni yönetimdeki "tek tip atamaların", uyum içinde çalışmak için gerekli olduğunu kaydeden Şara, tüm suçluların cezalandırılacağını ifade etti.

Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) ilişkin "Kesinlikle grup feshedilecek ve bu, Ulusal Diyalog Konferansı'nda ilan edilecek." diye konuşan Şara, yeni yönetimin ülkeyi "bir devlet mantığıyla" yöneteceğini ve "Suriye'nin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını" vurguladı.

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Şara, Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini vurgulayarak, Kürtlerin, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ülkenin bölünmeyeceğini vurguladı.

SDG adını kullanan PKK/YPG'yle temaslara değinen Şara, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek ve daha sonra bu grubu hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak için müzakereler yürüttüklerini belirtti.​​​​​​​

SEÇİM VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Suriye'nin kurtuluşunun bölgede "50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını" söyleyen Şara, ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini dile getirdi.

Şara, seçimlerin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için "kapsamlı bir nüfus sayımı yapılmasını gerektiğini" ve bunun zaman alacağını kaydetti.

Ülkede hukukun yeniden inşa aşamasında olduğunu aktaran Şara, ülkedeki protestolara ilişkin, "her vatandaşın görüşünü ifade etmesinin meşru bir hak olduğu ancak kurumlara zarar verilmemesi gerektiğini" belirtti.

 

ABD, İRAN VE RUSYA DEĞERLENDİRMESİ

Yaptırım konusuna da değinen Şara, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması çağrısı yapmasının yanı sıra İran'ın da bölgedeki müdahaleleri konusunu "yeniden değerlendirmesini" umduğunu vurguladı.

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Şara, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle "İran'ın bölgede önemli bir müttefikini kaybettiğini, Hizbullah'a kara yoluyla silah desteği sağlayan önemli bir koridorun da yok olduğunu" ifade etti.

Ahmed Şera, Rusya'nın, yıllarca savunduğu Şam'daki müttefikini kaybetmesine rağmen Suriye'deki yeni yönetim için yaptığı son açıklamaların oldukça olumlu olduğunu belirtti.

Şara, Rusya'nın Suriye ile ilişkisine "yakışır şekilde" ülkeden ayrılmasını istediğini ve Moskova'nın, Suriye için stratejik önemi olduğunu kaydetti.

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#Suriye#Ahmed Şara#PKK

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