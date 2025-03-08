Suriye'deki kaosta olağan şüpheli! Devrik rejim darbe peşinde mi? İdris Arıkan anlattı

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Suriye'de kimler karışıklık peşinde? Çatışmaların arkasında İsrail mi, İran mı var? CNN TÜRK Haber Müdürü İdris Arıkan'ın açıklamaları şöyle:

SURİYE'DEKİ KAOSTA OLAĞAN ŞÜPHELİ KİM?

Suriye'de yönetim el değiştirdi. Esad rejimi gitti. 12-13 gün süren fırtına sonrası buradan, işte İdlib'ten, Halep'e, Halep'ten, Hama'ya, Hums'tan işte Şam'a kadar uzanan bir devrim süreci gerçekleşti ve bu devrim sürecinden en zararlı çıkan ülkeler kimler? sorusu gündeme geldi. O sorunun cevabı da aslında çok net, belli.

Bir tarafta İran'ı görüyoruz, öbür tarafta Rusya'yı görüyoruz, bu tarafta İsrail'i görüyoruz ve işte sonuç itibariyle bugünlerde Amerika'nın oradaki varlığı tartışılır hale gelmiş durumda. Bu tabii ki şunu gösteriyor: Türkiye o bölgede önemli bir iş başardı, Suriyeli muhaliflerle birlikte fakat geldiğimiz noktada buradan sonraki süreçte bu mücadele henüz bitmemiş gibi görünüyor.