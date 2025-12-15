Suriye'deki ABD askerlerine saldırıyı IŞİD üstlendi

Haberin Devamı

Suriye’nin İdlib ilinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Terör örgütü IŞİD'e bağlı propaganda kanallarından yapılan açıklamada, saldırının örgüt mensuplarınca gerçekleştirildiği ifade edildi.

ABD ordusu, Suriye’de 3 ABD'linin IŞİD militanları tarafından öldürüldüğünü bildirmişti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de IŞİD militanlarının düzenlediği bir pusu sonucunda 2 ABD askeri ile 1 ABD’li sivil tercümanın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yetkililer, saldırıda 2 askerin daha yaralandığını ve saldırganın etkisiz hâle getirilerek öldürüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise olayda iki Suriye askeri personelinin de yaralandığını kaydetmişti.

TRUMP'TAN 'MİSİLLEME' AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saldırının ABD ve Suriye’ye yönelik bir “IŞİD saldırısı” olduğunu yazmış ve “çok ciddi bir misilleme” yapılacağını ifade etmişti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da saldırının ardından Trump’a başsağlığı dileklerini iletmişti.

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada yaralanan 2 ABD'li personelin hastaneden taburcu edildiğini bildirmişti. Trump, yaralanan 3 ABD askerinin durumlarının iyi olduğunu dile getirmişti.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. ABD'li yetkililer, askerlerin ailelerine haber verilene kadar basın duyurusu için beklediklerini belirtti. Avrupa, Afrika ve Hint-Pasifik’teki ABD askeri operasyonlarını yöneten CENTCOM, X platformunda yaptığı paylaşımda saldırının “yalnız bir IŞİD militanı tarafından düzenlenen bir pusu” olduğunu ifade etti.

ASKERLER, 'ÖNEMLİ BİR LİDERLE' GÖRÜŞÜYORDU

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, pusunun ülkenin merkezinde yer alan Palmira’da, askerlerin “önemli bir liderle görüşme” yaptığı sırada gerçekleştiğini duyurdu. Parnell, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını vurguladı.

BBC'nin haberine göre, Pentagon’dan bir başka yetkili ise saldırının Suriye hükümetinin kontrolü tam olarak sağlayamadığı bir bölgede meydana geldiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı açıklamada, “Dünyanın herhangi bir yerinde ABD'lileri hedef alırsanız, kısa ve endişe dolu ömrünüzün geri kalanını ABD’nin sizi avlayacağını, bulacağını ve acımasızca öldüreceğini bilerek geçirirsiniz” ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEN KINAMA

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, X'teki paylaşımında saldırıyı kınadıklarını belirterek, kurbanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da “Suriye’nin merkezinde, ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik korkakça terörist pusu saldırısını şiddetle kınıyorum” dedi. Barrack, Suriye’deki terörizmi yenme konusundaki ABD kararlılığının sürdüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), IŞİD’in Suriye ve Irak’ta hâlâ 5 bin ila 7 bin arasında savaşçıya sahip olduğunu tahmin ediyor.