YPG tünellerinde patlama: Suriyeli 3 asker öldü

YPG tünellerinde patlama: Suriyeli 3 asker öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 15:45

Suriye'nin Halep iline bağlı Sırrin beldesinde arama tarama çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Sırrin'de Suriye ordusu, terör örgütü YPG'den arındırılan tünellerde arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, arama tarama çalışmaları sırasında örgüt tarafından tuzaklanan bomba infilak etti.

Patlama sonucu güvenlik güçlerinden 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

Suriye ordusunun terörden arındırdığı bölgelerde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Daha önce terör örgütünün Fırat'ın doğusunda yerleşim yerlerine kazdığı tüneller görüntülenmişti.

